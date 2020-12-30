السعودية – علق رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، على التفجيرات الإرهابية التي جرت اليوم بمطار عدن يجنوب اليمن، وحمل جماعة الحوثي المسؤولية عنها، وطالب بتحرك دولي عاجل.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن إدانته لتلك التفجيرات والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، قائلا: “هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء تستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة مرتكبيها ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وتابع: “وقوع هذا الهجوم الإرهابي الجبان بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذا لاتفاق الرياض، يكشف عن الأهداف الخبيثة لميليشيا الحوثي الإنقلابية والنظام الإيراني الداعم لها في إفشال الإنجاز الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومن قبله تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض”.

المصدر: RT

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