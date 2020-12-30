مصر – أعلن اتحاد الكرة المصري أنه لن يجري إلغاء تقنية الفيديو VAR المستخدمة في مباريات بطولة الدوري المحلي الممتاز.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا، قال فيه: “أكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبو أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، مع إنهاء أي أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة، من خلال الجهات المعنية، بما يضمن سلامة كل الإجراءات”.

وأضاف البيان: “كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية، على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل”.

وتم تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري، بدءا من الدور الثاني الموسم الماضي، في عهد اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وتداولت وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين أنباءا حول نية اتحاد الكرة إلغاء تقنية “الفار” بعد خلافات مادية مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تنفيذ التقنية في الدوري الممتاز.

المصدر:facebook\efasocial

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