روسيا – أكد أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن روسيا تعمل في الوقت الحالي على تطوير أسلحة ليزر مخصصة لإسقاط الطائرات المسيرة.

وأشار نائب الوزير في تصريح لصحيفة “النجم الأحمر” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إلى أن العمل جار على عدة أنظمة للتصدي للطائرات المسيرة والوسائل البصرية والبصرية – الإلكترونية للعدو.

وأضاف: “ويتم كذلك دمجها بوسائل إطلاق النار للدبابات والمدرعات للتصدي للأسلحة العالية الدقة”.

وأشار إلى أن العمل جار أيضا على تطوير نظام إذاعي لإصابة الأجهزة الإلكترونية للطائرات المسيرة.

وأعاد إلى الأذهان أنه منذ أواخر عام 2019 دخلت أنظمة الليزر “بيريسفيت” المناوبة القتالية، وهي تستخدم لحماية أنظمة الصواريخ المتنقلة.

المصدر: نوفوستي

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