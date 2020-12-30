سيالة وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أكّد أن حكومة الوفاق وحدها مسؤولة عن حماية طرابلس وكل المدن، معربًا عن أمله ألّا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب.

وعلق سيالة على زيارة الوفد المصري التي كانت قبل أيام لطرابلس ،قائلاً:”زيارة الوفد المصري تأخرت كثيرا”. وتابع :”كنا نود أن يكون الجانب المصري قريبا من الأطراف بحيث يقدر على التفكير ويساهم في بناء الثقة بين الطرفين”. وزير خارجية الوفاق أضاف:”أدعو جميع الأطراف التي تعتقد أنه بالإمكان أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا أن تدعم الحل السلمي في ليبيا وخروج المقاتلين الأجانب”.