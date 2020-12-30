ليبيا – جدد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد سيالة تمسك المجلس بما اتفق عليه في مسارات الحوار السياسي.

موقف سيالة جاء في رسالة بعثها لوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، مؤكدًا فيها تمسك الرئاسي بتنفيذ ما اتُّفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية للحد من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون الليبيون، الذين ضاقوا ذرعًا من تداعيات شن الحروب.

وشدد سيالة في رسالته على ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الديموقراطية والدستورية، بما يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية إذ يمثل موعدها الموافق لعيد الاستقلال أهمية خاصة.

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