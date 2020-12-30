ليبيا- أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن شغور منصب المبعوث الأممي في ليبيا وضع غير مقبول، وهو ما يحتم ملء هذا الفراغ للوصول إلى تسوية سياسية.

تأكيد لافروف جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو، مبينًا الحاجة لبذل قصارى الجهود لدعم اللجنة العسكرية “5+5″، فضلًا عن دفع العملية السياسية للأمام لإعادة بناء الدولة التي دمرها التدخل غير القانوني لحلف “ناتو” عام 2011.

وأضاف أن روسيا تعمل بنشاط على ضمان الدور التنسيقي للأمم المتحدة، في وقت حافظت فيه على اتصالات مع جميع الأطراف الليبية من دون استثناء للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، كاشفًا عن اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي جديد.

وأعلن لافروف استعداد بلاده وتركيا لمواصلة العمل المشترك في تطبيع الأوضاع في ليبيا من خلال حوار شامل بين الليبيين، تشارك فيه جميع القوى السياسية الرئيسية وممثلو جميع المناطق.

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