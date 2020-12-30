إنجلترا – سجل ماركوس راشفورد هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع أمام الضيف ولفرهامبتون، ليرتقي بفريقه مانشستر يونايتد إلى وصافة الدوري الانجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ16.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، رفع فرناديش كرة طويلة من خلف خط منتصف الملعب في ظهر المدافعين، وصلت إلى راشفورد الذي تلاعب بمدافعين قبل أن يسددها بيسراه، وارتدت من سايس لتتابع طريقها نحو الشباك عند الدقيقة (90+3).

ليفك راشفورد بذلك عقدة يونايتد أمام “الذئاب” بعدما فشل في الفوز عليه في المباريات الأربع السابقة في الدوري، منذ صعود الأخير إلى دوري الأضواء في العام 2018.

وبفوزهم التاسع هذا الموسم، رفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب ليفربول، الذي يحل ضيفا على نيوكاسل الخميس في ختام المرحلة.

وتأجلت الاثنين مباراة إيفرتون ضد ضيفه مانشستر سيتي لإصابات عديدة في صفوف الأخير بفيروس كورونا، قبل أن تعلن رابطة الدوري بعد ظهر الثلاثاء تسجيل 18 إصابة بين لاعبين وأفراد من طواقم الأندية.

وكشف شيفيلد يونايتد المتذيل عن وجود إصابات في صفوفه، إلا أن 18 لاعبا كانوا متاحين للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف أمام مضيفه بيرنلي، فيما غاب المدرب النمساوي لساوثمبتون، رالف هازنهوتل، عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام ضيفه وست هام يونايتد، لإصابة أحد أفراد عائلته بكوفيد-19.

المصدر:”أ ف ب”

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