إنجلترا – أكدت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس إن بلادها تستعد لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع تركيا ما يمهد الطريق لاستمرار التجارة بين دولتي مجموعة الـ20 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزيرة في بيان أن الصفقة ستغلق طرق التجارة الحالية وتمهد الطريق أمام “اتفاقية تجارة فردية طموحة بين المملكة المتحدة وتركيا”.

وأضافت: “الصفقة التي نتوقع توقيعها هذا الأسبوع ستحافظ على ترتيبات التداول الخالية من الرسوم الجمركية وستساعد في دعم علاقتنا التجارية وتدعم آلاف الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة في القطاع الصناعي وصناعة السيارات”.

المصدر: “الإندبندنت”

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