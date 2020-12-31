الولايات المتحدة – شهد مراقبو السماء حدثا فلكيا رائعا ليلة الثلاثاء، حيث سطع القمر الكامل الأخير لهذا العام على كوكبنا، مع بعض الصور الرائعة التي التقطت من الساحل إلى الساحل عبر الولايات المتحدة.

ووصل “القمر البارد” إلى ذروة الإضاءة في تمام الساعة 10:30 مساء بالتوقيت الشرقي (3:30 صباحا بتوقيت غرينتش). وظل القمر في السماء لمدة 15 ساعة كاملة حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ما يجعله أطول حدث قمري مكتمل في السنة.

وكتب جوردون جونستون، من ناسا في مدونة حديثة: “ضوء القمر هذا العام سيتداخل مع عرض زخات الشهب الرباعية السنوية، والمتوقع أن يكون نشطا من 28 ديسمبر 2020 حتى 12 يناير 2021، ويبلغ ذروته في صباح 3 يناير 2021”.

ويشمل آخر قمر مكتمل في العام، مجموعة متنوعة من الأسماء بناء على موقعك. ويُشار إليه أحيانا باسم قمر ليلة كاملة، والذي يشير إلى “أن ليلة منتصف الشتاء طويلة بالفعل، ولأن القمر فوق الأفق لفترة طويلة”، وفقا لتقويم Farmer.

ويعد هذا البدر احتفالا بالانقلاب الشتوي الذي يمثل بداية الشتاء. وفي نصف الكرة الجنوبي، حيث تنقلب الفصول، غالبا ما يُطلق على قمر ديسمبر الكامل اسم قمر الفراولة أو قمر العسل أو قمر الزهرة.

ويشير جونستون إلى أنه يمكن أيضا أن يطلق عليه اسم Chang’e Moon، بعد ثلاث مركبات هبوط صينية ناجحة على سطح القمر أطلقت في هذا الوقت من العام تقريبا.

وكتب جونستون: “مركبة الهبوط Chang’e 3 ومركبتها الجوالة Yutu تم إطلاقهما في 1 ديسمبر، وهبطتا على سطح القمر في 14 ديسمبر 2013. وأطلقت مركبة الهبوط Chang’e 4 مع Yutu-2 في 7 ديسمبر 2018 وهبطت في 3 يناير 2019. وبدأت مهمة إرجاع عينة القمر Chang’e 5 في 23 نوفمبر (بالتوقيت العالمي المنسق، 24 نوفمبر في المنطقة الزمنية للصين)، وأعادت عيناتها إلى الأرض في 16 ديسمبر 2020، وهي أول عينة قمرية عائدة للبشرية منذ عام 1976”.

وسيظهر القمر كاملا حتى صباح يوم الخميس وفي المرة التالية يظهر القمر الكامل في 28 يناير، وهو ما يسمى “اكتمال القمر الذئب “.

المصدر: ديلي ميل

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