الأهلي المصري يعلن عن إصابات جديدة بكورونا بين لاعبيه

الأهلي المصري يعلن عن إصابات جديدة بكورونا بين لاعبيه

مصر – أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي المصري عن إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا لرباعي الفريق محمود عبد المنعم “كهربا” ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي لنادي الأهلي على الإنترنت: “الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة”.

من جهة أخرى، أعلن رامي ربيعة مدافع الأهلي إيجابية عينته بعد المسحة التي خضع لها مع الفريق بالأمس.

وقال ربيعة عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”: “المسحة إيجابية بعدما كانت سلبية. وفي انتظار نتيجة مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم”.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز غدا الجمعة.

المصدر: alahlyegypt.com + ramyrabia/instagram

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