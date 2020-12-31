الإعلان عن مرشحي جائزة أفضل لاعب من المغرب العربي

الإعلان عن مرشحي جائزة أفضل لاعب من المغرب العربي

فرنسا – أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قائمة اللاعبين الـ10 المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب من المغرب العربي، للعام الذي شارف على نهايته 2020 وهي الجائزة التي يتم تقديمها منذ عام 2013.

وضمت القائمة الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي المصري، والذي وصفته المجلة الفرنسية الشهيرة بأنه أفضل ممرر في إفريقيا إضافة إلى 9 لاعبين صالوا في أكبر الدوريات الأوروبية.

ويتنافس معلول مع كل من مواطنه التونسي إلياس الصخيري (كولن الألماني)، والرباعي المغربي سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) وأشرف حكيمي (إنتر ميلان الإيطالي) وحكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) وياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية الإسباني).

علاوة على الرباعي الجزائري رامي بنسبعيني (بوروسيا مونشنجلادباغ الألماني) ورياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي)، وسعيد بن رحمة (وستهام يونايتد الإنجليزي) وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

يذكر أن رياض محرز كان قد توج بهذه الجائزة في العام الماضي 2019، علما بأن الفائز بالجائزة يتحدد عبر تصويت بموقع المجلة الفرنسية الشهيرة.

المصدر: kooora

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