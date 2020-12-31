ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي حمد البنداق إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية من الملتقى لحلحلة الانسداد بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية.

البنداق أضاف في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” أن “اللجنة الاستشارية ستشكل لجنة مكونة من 15 عضوًا من أعضاء الحوار خلال 48 ساعة، وتبدأ عملها على الفور”، مشيرًا إلى أن مهمتها تذليل العقبات أمام التوافق على آليات الترشح.

وتابع أن اللجنة ستقدم تقريرها لحل التعثر في اختيار السلطة التنفيذية بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تعمل على حل الخلاف بين الآلية الثانية والثالثة.

وأوضح البنداق أن ملتقى الحوار السياسي الليبي استمع إلى تقرير اللجنة القانونية المنبثقة عنه لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات، وناقش تشكيل لجنة استشارية لحلحلة الانسداد بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية.

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