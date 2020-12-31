“الصحة قبل السياسة والاقتصاد والتفوق في العطاء”.. محمد بن راشد يحدد أهم عبر العام 2020

“الصحة قبل السياسة والاقتصاد والتفوق في العطاء”.. محمد بن راشد يحدد أهم عبر العام 2020

دبي – اعتبر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أن عام 2020 كان عام تحديات وإنجازات أثبتت فيه الإمارات قوتها بتوحدها وتسامحها وعطائها.

وكتب محمد بن راشد عبر “تويتر” اليوم الخميس: “عام 2020 .. عام تحديات .. وإنجازات .. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا .. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا .. بتسامحنا .. بعطائنا .. عام جمع أُسرنا .. جمع قلوبنا .. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير .. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة”.

وأضاف: “2020 علمنا الكثير .. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد”.

المصدر: RT

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