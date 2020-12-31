ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن ارتياحه للمجهودات الأممية التي تُبذل من أجل تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى حلول سياسية سلمية للأزمة الليبية.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء قال إن الحلّ السياسي في ليبيا يجب أن يتم بمساعدة من دول الجوار الليبي، مرحّبًا بالزيارة التي قام بها مسؤولون في الخارجية المصرية إلى العاصمة طرابلس، ولقائهم مسؤولين في حكومة الوفاق.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه يأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة في البلاد، وترميم المجلس الرئاسي لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

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