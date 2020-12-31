الولايات المتحدة – احتفل نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس بعيد ميلاده بتحقيق إنجاز جديد في مسيرته إذ بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة يسجل 10 نقاط على الأقل في ألف مباراة على التوالي.

وقاد جيمس البالغ 36 عاما فريقه إلى الفوز على سان أنتونيو سبيرز 121-107.

وسجل جيمس 26 نقطة وحقق الإنجاز لدى تسجيله السلة التي تقدم بها ليكرز بنتيجة 46-37 منتصف الربع الثاني.

وبدأت سلسلة جيمس في 6 يناير عام 2007 عندما كان يدافع عن ألوان كليفلاند كافالييرز. أما آخر مباراة فشل فيها جيمس في تسجيل 10 نقاط فكانت في الخامس من يناير 2007 عندما اكتفى بتسجيل 8 نقاط و9 تمريرات حاسمة و5 متابعات عندما تغلب كليفلاند على ميلووكي باكس.

وحطم جيمس الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة مايكل جوردان في 30 مارس 2018 والذي سجل 10 نقاط على الأقل في 866 مباراة تواليا.

أما صاحب ثاني أفضل سلسلة والذي لا يزال يلعب حاليا فهو جيمس هاردن مع 411 مباراة تخطى فيها حاجز الـ10 نقاط.

وقال جيمس الذي يخوض موسمه الثامن عشر تواليا في الدوري الأمريكي: “أحاول دائما أن أعيش اللحظة وتحسين مستواي من مباراة إلى أخرى وتفاهمي مع زملائي على أرضية الملعب”.

وأضاف: “أنا محظوظ لكوني أمارس اللعبة التي أعشق على مدى 18 عاما وآمل بمواصلة اللعب على أعلى مستوى”.

المصدر: “أ ف ب”

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