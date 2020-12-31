الولايات المتحدة – أكد مسؤولو سجن أوهايو إن السجين المحكوم عليه بالإعدام روميل بروم، الذي نجا من محاولة إعدامه بالحقنة القاتلة في عام 2009 توفي بسبب مضاعفات محتملة لفيروس كورونا عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت سارة فرينش، المتحدثة باسم نظام سجون الولاية، لصحيفة “كولومبوس ديسباتش” إن بروم وُضع على “قائمة كورونا المحتملة” التي تحتفظ بها إدارة إعادة التأهيل والتصحيح والتي تشمل السجناء المشتبه في وفاتهم بكورونا بانتظار شهادات الوفاة.

وبحسب الصحيفة فإن السجين الذي كان يبلغ 53 عاما يوم تنفيذ حكم الإعدام، بكى من الألم خلال محاولة الفنيين البحث عن الوريد المناسب ليتم حقنه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وتم إلغاء حكم الإعدام.

المصدر: “The Hill”

Share and Enjoy ! 0 Shares