بوتين يوقع على قوانين تنظم سوق التبغ في روسيا

بوتين يوقع على قوانين تنظم سوق التبغ في روسيا

روسيا – وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يضع حدا أدنى موحدا لأسعار منتجات التبغ في روسيا، وتم نشر نص القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم.

ويشدد القانون الجديد سياسة التسعير لبيع منتجات التبغ في روسيا، ويحدد أسعار منتجات التبغ.

كذلك وقع الرئيس الروسي على قانون يحدد الحد الأقصى المسموح به لنقل منتجات التبغ داخل روسيا بالنسبة للأفراد (الأشخاص العاديين)، كذلك تم نشر هذه الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الأربعاء.

ووفقا للقانون الجديد فإنه يحظر على الأشخاص حيازة أكثر من 200 سيجارة عند تنقلهم داخل روسيا.

وذكر العاملون على القانون في وقت سابق أن المبيعات غير المنضبطة لمنتجات التبغ تشكل تهديدا للمصالح الاقتصادية لروسيا، حيث يؤدي نمو التجارة غير الشرعية إلى انخفاض في إيرادات الميزانية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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