إنجلترا – أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، امس إن الحكومة اضطرت إلى فرض قيود أكثر صرامة على أجزاء من البلاد بسبب “الوتيرة الهائلة” لانتشار النوع الجديد من فيروس كورونا.

وحث جونسون في مؤتمر صحفي الناس على البقاء في منازلهم ليلة رأس السنة لاحتواء تفشي المرض.

وأكد جونسون ضرورة مواجهة “حقيقة أن وتيرة انتشار هذا النوع الجديد تتطلب منا الآن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في بعض المجالات”.

وقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه سيتم نقل منطقة ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا إلى جانب أجزاء من الشمال الغربي والجنوب الغربي، إلى مستوى 4 من قيود الإغلاق (مشدد) اعتبارا من يوم غد الخميس.

كما سجلت وزارة الصحة اليوم 981 وفاة جديدة بكورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر الذي صعد بأكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT + “رويترز”

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