باكستان – أفادت وكالة “رويترز” بأن حشدا غاضبا في شمال غرب باكستان، هاجم معبدا هندوسيا يعود تاريخه لمئة عام، وأضرم فيه النار.

وبحسب “رويترز”، فقد أظهرت مقاطع مصورة حشدا يحطم جدران هيكل المعبد بالحجارة والمطارق، بينما يتصاعد الدخان إثر حريق كبير اندلع بالمعبد.

وقال الضابط في الشرطة الباكستانية رحمة الله وزير للوكالة: إن “رجال دين مسلمين محليين أبلغوا الشرطة بأنهم سينظمون احتجاجا سلميا على التوسيع المزعوم للمعبد، الواقع في البلدة بإقليم خيبر بختون خوا، بشمال غرب باكستان”.

وأضاف: “رجال الدين الذين يقودون الاحتجاج بدأوا في إلقاء خطابات تحريضية، هاجم بعدها الحشد المعبد”.

المصدر: “رويترز”

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