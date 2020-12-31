ليبيا- عقد سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والقائمين بأعمال سفارتي فرنسا وبريطانيا اجتماعا عن بعد مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

الاجتماع الذي عقد الأربعاء بمشاركة البعثة الأممية إلى ليبيا صدر عنه بيان حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أوضح فيه تأكيد الديبلوماسيين الأجانب وممثلي البعثة دعمهم الكامل لنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به التي تيسرها الأمم المتحدة.

ورحب البيان بعمليات تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة مع الحث على إحراز تقدم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت حسب ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر الماضي مؤكدا الحاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة قبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر من العام 2021.

وشدد البيان على الحاجة لأن تكون التصريحات العامة بناءة وداعمة للعملية السياسية الرامية إلى تشكيل السلطة التنفيذية مبينا أن الجهات الدولية الفاعلة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بنجاح الحوارات التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن حكومة الوفاق الوطني بوصفها “الحكومة المعترف بها دوليا” لها دور خاص تلعبه في دعم هذه العملية بشكل كامل مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة بما فيها ملتقى الحوار الساسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار.

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