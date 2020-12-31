سلسلة انتصارات ريال مدريد تتوقف عند محطة إلتشي

سلسلة انتصارات ريال مدريد تتوقف عند محطة إلتشي

إسبانيا – فرض إلتشي التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النادي الملكي باب التسجيل عن طريق نجمه الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الـ20، وعادل لأصحاب الأرض فيديل شافيز من علامة الجزاء في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، أنهى إلتشي سلسلة انتصارات ريال مدريد التي استمرت لخمس جولات متتالية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو المتصدر.

في المقابل، رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT

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