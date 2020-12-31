الصومال – أفادت صحيفة “الصومال الجديد” باندلاع قتال وصفته بالعنيف “بين أنصار داعش في الصومال في مرتفعات غل غلا في إقليم بري بولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتتال بين أنصار تنظيم “داعش” المتطرف نشب بسبب خلافات على القيادة، لافتة إلى أن التقارير الواردة من هناك تفيد بانقسامه إلى فصيلين متناحرين.

وأرجعت الصحيفة الصومالية الصراع داخل تنظيم “داعش” في الصومال على القيادة إلى “معاناة زعيمهم الشيخ عبد القادر مؤمن الذي انشق في عام 2015 عن حركة الشباب وأعلن الولاء لتنظيم داعش من مرض شديد ألزمه الفراش”.

وذُكر في هذا السياق أن مرتفعات غل غلا كانت مسرحا منذ سنوات لصراع مسلح بين “أنصار داعش ومقاتلي حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة إلا أن أيا من الطرفين لم يتمكن من حسم الصراع”.

وأفيد بأن حركة “الشباب” على نقيض “داعش” تتمتع بسيطرة “على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال، وقد حاول أنصار داعش في مرتفعات غلا غلا التمدد في مختلف الأقاليم الصومالية لكن حركة الشباب تصدت لهم بقوة لمنعهم من ذلك”.

المصدر: الصومال الجديد

Share and Enjoy ! 0 Shares