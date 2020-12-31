كييف تتوقع علاقات ديناميكية وقوية مع واشنطن في عهد بايدن

كييف تتوقع علاقات ديناميكية وقوية مع واشنطن في عهد بايدن

كييف – أوضح وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده تتوقع علاقات ديناميكية وحيوية مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار إلى أن الاتجاهات الرئيسية للتعاون، ستكون في مجالات الأمن والإصلاحات والاقتصاد.

وشدد على أنه يتوقع حركة حيوية في العلاقات “كما على أنغام موسيقى الروك أند رول”.

وأضاف: “نريد علاقة ديناميكية وقوية للغاية مع الولايات المتحدة. أمريكا وأوكرانيا شريكان استراتيجيان. هذا رسمي وواقعي. لذلك نحن بحاجة إلى إضافة المزيد من الصوت إلى أغنية الشراكة الاستراتيجية هذه. لدينا المجال الأمني، وهذه أولوية بنسبة 100٪”.

وأكد أن بلاده تشهد تحولات، “وهذا هو المجال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تساعدنا فيه بجدية في تقوية البلاد من الداخل”.

ووفقا له، تتوقع كييف أيضا تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي – ويشمل ذلك توظيف الاستثمارات في أوكرانيا، والتجارة في الأسواق العالمية.

المصدر: نوفوستي

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