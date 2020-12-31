 لهذا السبب يجب أن تشرب الماء بالليمون كل يوم – صحيفة المرصد الليبية
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إنجلترا – شرب الماء بالليمون كل يوم له العديد من الفوائد الصحية لدرجة انك سترغب في الاسراع إلى السوق لتخزين تلك الفاكهة الصفراء. أتحسّ بالفضول حول الفوائد؟  سندرجها لك.

الماء مع الليمون: نضيف ببساطة شريحة من الليمون لإضفاء الحيوية على كوب بسيط من الماء .

1يكافح الشيخوخة

نحن جميعاً نتقدم في السن ، لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نتقبل الجلد المترهل. بفضل الكميات الكبيرة من فيتامين سي ، يساعد الماء بالليمون على إصلاح خلايا الجلد التالفة ويقلل من العيوب ، والأخاديد العميقة ، والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

2يساعد على منع حب الشباب

يمكن أن يساعد شرب كميات جيدة من الماء بالليمون على شفاء بشرتك من الداخل. هذا لا يعني أن حب الشباب والرؤوس السوداء والبقع الجلدية الأخرى ستختفي تمامًا ، ولكن الأمر يستحق المحاولة ، أليس كذلك؟

3شعر أقوى وأكثر صحة

يساعد ماء الليمون على الحفاظ على صحة شعرك. كما تعزز الخصائص الجيدة في الليمون جذور الشعر ، مما يعزز نمو الشعر الجديد. ماء الليمون له خاصية قابضة يمكن أن تساعد في تقليل دهون الشعر، و هو مفيد جدا!

4شفاء أسرع من المرض

هل لديك نزيف في اللثة؟ املأ كوبًا بماء فاتر وأضف عصير الليمون. ستلاحظ أن النزيف سيكف ​​بعد دقيقة من المضمضة. يساعد هذا التأثير المطهر لماء الليمون أيضًا على الشفاء من المرض. هل تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو ارتفاع في الحلق؟ يساعد ماء الليمون على قتل البكتيريا.

وكالات

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