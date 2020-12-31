مصر – انتشرت قوات الشرطة المصرية بالشوارع لتأمين المواطنين خلال رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث تعزز قوات الأمن من تواجدها بمحيط المنشآت الحيوية وبالميادين العامة وفي الشوارع.

وتسعى وزارة الداخلية المصرية لتطبيق قرارات الحكومة، واستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، وضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، وعدم وجود أية احتفالات وفقاً لقرار مجلس الوزراء، للحفاظ على أرواح المواطنين.

وعقد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، اجتماعا مع عدد من مساعديه لبحث استراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، والتى يعد من أبرزها أعياد المسيحيين ورأس السنة الميلادي، وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وتابع وزير الداخلية، استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، موجها برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة.

وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

المصدر: “اليوم السابع”

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