أول منطقة في روسيا تستمع لتهنئة الرئيس بوتين بعيد رأس السنة

أول منطقة في روسيا تستمع لتهنئة الرئيس بوتين بعيد رأس السنة

روسيا – أصبح سكان مدينتي أنادير وبيتروبافلوفسك-كامشاتسكي الواقعتين في أقصى شرق روسيا أوائل مواطني البلاد الذين هنأهم الرئيس فلاديمير بوتين بعيد رأس السنة.

ودقت ساعة العام الجديد في مناطق أنادير وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي عند 15:00 بتوقيت موسكو.

وقال بوتين، خلال تهنئته، إن العام المنصرم كان مثقلا بالأعباء والصعوبات، لكن البلاد تخطته بجدارة.

وأضاف: “عندما التقينا قبل عام بالضبط، فكرنا معكم وحلمنا، كما كل الناس في جميع أنحاء العالم، بتغييرات جيدة وطيبة. ولم يتصور أحد منا الامتحان الذي كان توجب علينا جميعا اجتيازه. هذا العام كان صعبا على كل واحد بيننا وحمل معه قلقا وصعوبات مادية جمة، وجلب للبعض المرارة لقفقدان أحبائهم وأقاربهم”.

وشدد بوتين، على أن عام 2020 ارتبط أيضا بآمال تجاوز المحن، والافتخار بمن أظهر أفضل الصفات البشرية والمهنية.

وقال الرئيس: “لقد اجتزنا هذا العام معا، بكرامة كما يليق بشعب متوحد يحترم تقاليد أسلافه. وهذه القيم تتلخص في: الشجاعة والرأفة والرحمة الموجودة في قلوبنا، وفي شخصيتنا وأفعالنا”.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares