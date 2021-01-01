ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد الأسمر بأن عدم وجود إشادة بأي طرف بمقترحات البعثة الأممية بملتقى الحوار الليبي يدل على أمرين: أولا اتساع رقعة الخلاف بين الأطراف الليبية، وعدم نجاح البعثة الأممية، في إيجاد خط تستطيع من خلاله الوصول إلى حل مقنع وجرئ وواضح على الأقل للشعب الليبي، حتى لو رفضه بعض المشاركين.

الأسمر بيّن في تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس الخميس بأن التخبط الواضح في إدارة الأزمة من قبل البعثة الأممية، يتجسد حاليا، في التغييرات المستمرة، لعملية إدارة الحوار.

وأوضح أن تغيير المقترحات وتشكيل اللجان، هو إشارة عجز واضحة من البعثة، على فهم تفاصيل الحالة الليبية، خصوصًا مع تنامي انتقاد كافة الأطراف للبعثة، حول أدائها في تسيير الحوار، وطرح الحلول، حتى وإن اختلفت أهداف المنتقدين للبعثة.

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