مصر – أعلن البنك المركزي المصري عن طرحه أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه (62,5 مليون دولار)، كآخر طروحات عام 2020، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

ووفقا لما ورد في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فإن طرح أذون الخزانة سيتم على مرحلتين، الأولى بقيمة 7,5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، على أن تُستحق في شهر يوليو من عام 2021.

وأشار البنك المركزي إلى أن الطرح الثاني سيكون بقيمة 12,5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 364 يوما، على أن تُستحق في يناير 2022.

وأنابت وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في طرح الأذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة، وتغطية النفقات اليومية للحكومة بشكل أسبوعي.

المصدر: موقع البنك المركزي المصري

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