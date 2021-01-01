سويسرا – لم يسبق أن مر على البشرية عموما، وعلى العالم الرياضي خصوصا، ما هدد وشل وألغى وأجل، أفرادا وفرقا ومسابقات وبطولات، مثل ما أحدثه فيروس كورونا في العام 2020.

وشهد العام 2020، تعليق وإلغاء وتأجيل العديد من البطولات والمسابقات والأنشطة الرياضية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تأجيل “يورو 2020” وأولمبياد “طوكيو 2020” إلى العام 2021، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

ونستعرض في هذا الرصد المختصر، بعض الأحداث التي عرفها العام “2020 الاستثنائي” وبعض الإنجازات التي سجلت في أبرز البطولات والمسابقات الرياضية التي سمح بإقامتها، وسط إجراءات احترازية صارمة للتصدي لتفشي الفيروس السريع لانتشار.

ريال مدريد يرفع كأس السوبر الإسباني في السعودية

أول حدث رياضي بارز في العام 2020 كان تتويج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على حساب جاره و”عدوه” اللدود أتليتيكو، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-1)، في “الديربي” الذي جمعهما في الـ12 من يناير في السعودية.

بطولة أستراليا المفتوحة

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بفوزه في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في حادث تحطم مروحية

لقي نجم كرة السلة الأسطورة الأمريكي، كوبي براينت، مصرعه عن عمر ناهز 41 عاما في حادث تحطم مروحيته الخاصة التي كانت تقله رفقة ابنته جانا ماريا البالغة من العمر 13 عاما.

وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بعد إصابته بكورونا

ودعت الأوساط الرياضية في الـ21 من يونيو نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، الذي سجل هدف منتخب “أسود الرافدين” الوحيد في كأس العالم خلال مشاركته اليتيمة بالبطولة عام 1986، والذي رحل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

في شهري يونيو ويوليو اختتمت معظم منافسات البطولات الكروية المحلية في القارة العجوز، إذ توج يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي “الكالتشيو” للمرة التاسعة على التوالي، وكذلك حقق بايرن ميونخ الألماني لقبه الثامن على التوالي في “البوندسليغا”، وتمكن ريال مدريد من استعادة لقب الدوري الإسباني “الليغا”، وفاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي

توج فريق إشبيلية بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما في ألمانيا.

حبيب يحافظ على لقبه العالمي ويعتزل

أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254.

نادال يتوج بـ”رولان غاروس” ويعادل رقم فيدرر القياسي

ألحق النجم الإسباني رافائيل نادال هزيمة ساحقة بالعملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

بايرن ميونخ يتوج بدوري أبطال أوروبا

توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جمعتهما في البرتغال.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة “الفيفا” لأفضل لاعب في العالم

أحرز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز “الفيفا” في مدينة زيوريخ السويسرية.

الروسي دانييل مدفيديف يتوج بلقب بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب

توج الروسي دانييل مدفيديف البالغ 24 عاما للمرة الأولى في مسيرته بلقب بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

رحيل الأسطورة مارادونا

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في الـ25 من نوفمبر، عن عمر ناهز 60 عاما، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

المصدر: RT

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