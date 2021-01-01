ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية طارق الخراز أنّ العملية الأمنية التي تشهدها بنغازي حالياً مجردة من أيّ دوافع سياسية.

الخراز أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأربعاء إلى أنّ شكل الجرائم والمشتبه فيهم بارتكابها ممن ضُبِطوا لا يتصلان بالجانب السياسي.

وقال الخراز إن هناك تجاوزات كبيرة ارتكبتها مجموعات مسلحة في بنغازي،مؤكداً أنّ حوادث الاغتيال ومن بينها مقتل الحقوقية حنان البرعصي منتصف نوفمبرالماضي ما زالت قيد التحقيق والبحث الجنائي.

كما أكد أنّ انتشار الدوريات وحواجز التفتيش داخل بنغازي وفي مداخلها الرئيسية وفّر قدراً كبيراً من الأمن للمواطن.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اختتم : “لا يمكن القول إنّ الجريمة انعدمت، بل هي ما زالت منتشرة، لكنّها انخفضت بشكلٍ كبيرٍ جداً”.،مؤكداً نّ الجرائم التي ما زالت تُسجل دورياً تتعلق بالسرقات او الاتجار بالبشر لكونهما ظاهرتين منتشرتين في كلّ البلاد،نافياً انتشار جرائم منظمة في المدينة ولا سيما في أعقاب إطلاق العملية الأمنية.

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