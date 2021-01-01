روسيا – أكد عضو مجلس الدوما الروسي رسلان بالبك تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول “صيغة نورماندي”، أن “أوكرانيا لا خيار أمامها سوى تطبيق الاتفاقيات الموقعة عليها”.

وقال بالبك في تصريح لـRT: “نحن نصر على أن كل ما يتم توضيحه يجب أن يتم تطبيقه”.

وأضاف: “ليكن وزير خارجية أوكرانيا صادقا، فروسيا هي دائما منفتحة على الحوار، وأوكرانيا ليس لديها خيار سوى التنفيذ وهذه الحيل تلطخ سمعتها”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني في وقت سابق في مقابلة مع “TSN.ua”، إن “صيغة نورماندي (ألمانيا، روسيا، أوكرانيا وفرنسا) أكثر حيوية من كل الكائنات الحية، لكن المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية في حالة سبات بسبب المخدرات”.

وعقدت آخر مفاوضات لقادة الدول المشاركة بـ”صيغة نورماندي” في باريس في 9 ديسمبر عام 2019، تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الأوكراني فلاديكير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، وكانت نتائج قمة باريس اتفاقيات تبادل المعتقلين، ووقف إطلاق نار كامل، وفض الاشتباك بين القوات والمعدات في ثلاثة أقسام من خط التماس في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

واتفقت الأطراف أيضا، على مواصلة المفاوضات في “صيغة نورماندي” واستمرار عمل مجموعة الاتصال في إطار اتفاقيات مينسك.

المصدر: “نوفوستي”

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