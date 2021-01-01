ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي صرح بأن الطرفان تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة الليبية حيث أستعرض السيسي الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في اطار المسار السياسي وتم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من اجل عودة الأمن والاستقرار لليبيا.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس تبون اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند علي ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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