ليبيا – قال الناطق باسم الغرفة الأمنية سبها علي الطرشاني إن نقطة أمن مركز سبها الطبي تسجل بشكل أسبوعي حالات إصابة وقتل بالرصاص العشوائي قيدت أغلبها ضد مجهولين.

الطرشاني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن هذه الحالات كلها جاءت نتيجة انتشار السلاح بين أوساط المجتمع، حيث أصبحت الرماية به تعبيرا عن الفرح أحيانا.

ولفت إلى أن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أصبح تستعمل بكثرة بين الأحياء المدنية الأمر الذي تسبب في تدخل الغرفة الأمنية عديد المرات لوقف هذا العبث بأرواح الناس.

وفي ذات السياق قال أحد أعيان مدينة سبها سالم الحضيري إن الرصاص العشوائي تسبب في مآسي لمدينة سبها التي لا يكاد ينقضي أسبوع إلا وتشهد حادث أليم، مطالبًا المنطقة العسكرية سبها بضرورة التصدي لما وصفها بـ”الممارسات العبثية” وإيداع من يمارسونها في السجن.

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