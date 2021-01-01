ليبيا – كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب اليوم الجمعة عن موقف الجيش من نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” قال:”موقف الجيش الليبي من نشر مراقبين دوليين، لمراقبة وقف إطلاق النار تضمنه اتفاق 5+5″.

وأضاف أنه حسب ما ورد في اتفاق جنيف بشأن وقف إطلاق النار يتم اختيار المراقبين من دول يرضى عنها الطرفان وبمواصفات فنية محددة بغرض مراقبة وقف إطلاق النار.

وأكد أن هذا البند تضمنه اتفاق “5+5” وأنه يتم مناقشته بين اللجان الفنية المختصة.

وشدد المحجوب على أن ما تضمنه الاتفاق في جنيف يمكن العمل به من خلال التوافق بين الطرفين.