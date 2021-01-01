الولايات المتحدة – حقق فيلم ” المرأة الخارقة 1984″ (Wonder Woman 1984) إيرادات بلغت نحو 36.1 مليون دولار بعد عرضه في دور السينما العالمية خلال عطلة عيد الميلاد.

وقالت شركة الإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني والموسيقي Warner Bros الأمريكية، إن عرض الفيلم خلال عطلة عيد الميلاد بالتزامن مع عرضه في دور السينما، عزز أيضا نسبة المشاهدة لشبكة البث HBO Max التابعة لشركة WarnerMedia.

وقالت Warner Bros المملوك لشركة AT&T Inc في بيان نشرته يوم الأحد 27 ديسمبر، إن إيرادات الفيلم من دور السينما الأمريكية والكندية بلغت 16.7 مليون دولار. ووقع تصنيف ذلك على أنه أعلى إيرادات عرض أول تسجل منذ تسببت جائحة “كوفيد-19” في إغلاق دور السينما في مارس الماضي، على الرغم من أن هذه الأرقام ليست سوى جزء صغير من تلك الإيرادات الموجودة في أفلام الحركة ذات الميزانية الضخمة.

وحقق فيلم “المرأة الخارقة” عام 2017 إيرادات بلغت 103.2 مليون دولار عند عرضه الأول محليا.

واضطرت شركة Warner Bros إلى اتخاذ إجراءات غير اعتيادية بإتاحة الفيلم لعملاء شبكة HBO Max في الولايات المتحدة، بعد إغلاق ثلثي دور السينما في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا.

وقالت الشركة إن الملايين شاهدو الفيلم على المنصة الرقمية. وتضاعف إجمالي ساعات المشاهدة على HBO Max ثلاث مرات، يوم الجمعة، مقارنة بيوم عادي في الشهر السابق، وفقا للبيان.

كما أشارت الشركة إلى أنها ستسرع من إنتاج فيلم ثالث من سلسلة “المرأة الخارقة” تكتبه وتخرجه باتي جنكينز، وتلعب دور البطولة فيه جال جادوت. ولم تفصح الشركة عن تاريخ عرض الفيلم.

المصدر: رويترز

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