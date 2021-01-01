ليبيا – رأت أمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن أهم أسباب تعثر منتدى الحوار في إنجاز مهامه يتلخص في نقطتين رئيسيتين هما: تعنت البعثة في إدارتها للحوار سواء في اختيار الشخصيات المشاركة أو في جدول الأعمال المطروح للنقاش، والثاني: فرض الآليات التي تخدم أجندة معينة ورفض الاستماع لما يريده الليبيون”.

النعاس وفي تصريح لموقع “عربي 21″ القطري أمس الأربعاء قالت:” كما لا نغفل عن رفض البعثة التعاطي بإيجابية مع أي مقترح صادر عن القوى السياسية، فالبعثة تحاول إنجاز مخطط معين وتخشى أن تؤدي التغيرات الدولية إلى تجاوز هذا المخطط مما يعني فشلها بشكل نهائي”، وفق رأيها.

وأضافت: “وفي محاولة لتفادي فشل المخطط تحاول البعثة أن تدفع باتجاه فرض أمر واقع لا يمكن تجاوزه مثلما فعلت في فرض تاريخ للانتخابات دون أية دراسة واقعية وعلمية لإمكانية تحقيق ذلك”.

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