ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن اللجنة الاستشارية المشكلة من داخل أعضاء ملتقى الحوار السياسي مهمتها تقريب وجهات النظر بشأن الآليات الخاصة بتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف:” ما بني على باطل فهو باطل، وأن عدم التساوي بين الأقاليم خلقت هذه الأزمة وأن الخلاف الحاصل بين الـ 75 شخصية، سيصبح بين اللجنة الاستشارية من 15 عضوا”.

وأشار إلى أن اللجنة تبدأ مهامها في الأول من يناير لمدة 15 يوما لحلحلة الخلاف حول آلية التصويت.

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