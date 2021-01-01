اليابان – أكد رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا، إن بلاده تلعب دورا رائدا في بناء النظام العالمي في حقبة ما بعد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف يوشيهيدي سوغا، في رسالته للشعب الياباني بمناسبة العام الجديد: “ذكّرت أزمة فيروس كورونا، بالحاجة إلى التضامن الدولي. تولي دولتنا اهتماما كبيرا بمبدأ التعددية، وتلعب دورا رائدا في بناء النظام العالمي في حقبة ما بعد فيروس كورونا، وهي تسعى إلى تنفيذ مفهوم العالم المتضامن”.

وأشار إلى أن طوكيو، ستشهد في الصيف المقبل دورة الألعاب الأولمبية، وأولمبياد المعاقين، وهو ما يمثل كذلك التضامن العالمي. وقال: “نحن نستعد بكل حرص لتنفيذها، بشكل آمن وموثوق”.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، أن حكومته “تتعهد بكل صلابة، بحماية حياة ووجود شعب البلاد، وبذل قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا واستعادة الاقتصاد لعافيته”.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares