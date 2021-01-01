روسيا – أشارت دائرة الإحصاء الحكومية الفدرالية الروسية “روستات” إلى أن معدل التضخم في البلاد وفقا للبيانات الأولية بلغ 4.9% حتى نهاية 2020.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك للمواد الغذائية في شهر ديسمبر بنسبة 1.5 %، فيما بلغ نمو المنتجات غير الغذائية 0.4 %، مقارنة بشهر نوفمبر 4.8 % على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الخدمات في ديسمبر بنسبة 0.4 %، مقارنة بشهر نوفمبر وبنسبة 2.7 % على أساس سنوي.

وأشارت الدائرة الفيدرالية إلى أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في روسيا لعام 2019 بلغ 2.6 %.

وأكد الدائرة على أنه “سيتم الإعلان عن البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك حتى نهاية ديسمبر 2020، في 12 يناير 2021”.

وفقا لبيانات بنك “روسيا”، من المتوقع أن “يتراوح التضخم بنهاية عام 2020 بين 4.6 و4.9 %، أما في عام 2021 سيكون عند مستوى 3.5 إلى 4 % فقط، وبعد ذلك سيكون قريبا من المستوى المستهدف والبالغ 4%”.

المصدر: “نوفوستي”

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