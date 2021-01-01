ليبيا – كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن اليوم الجمعة تفاصيل الأزمة المالية التي يعاني منها المقاتلون المرتزقة، الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

عبدالرحمن وفي حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”اليوم الجمعة قال إن نحو 7 آلاف مرتزقة تبقوا في ليبيا حتى الآن، مضيفا :”يجب أن يحصل هؤلاء على رواتب شهرية تتراوح بين ألفي و3 آلاف دولار”

وتابع: “إلا أن تأخر الرواتب جعل المرتزقة في حالة استياء كبيرة، لاسيما بعدما كانوا ينتظرون العودة إلى بلدهم سوريا بعد حصول التوافق الليبي الليبي”.

وأردف قائلا: “إنهم في وضعية صعبة، يقتطعون من رواتبهم، كما أن الرواتب لا تصل إلى عائلات هؤلاء إلا في أوقات متأخرة ويتم المتاجرة بها من قبل قادة المرتزقة في سوق مضاربات العملة”

وتساءل مدير المرصد السوري عن سبب توقف عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا منذ نوفمبر الماضي، مضيفا :”لا نردي لماذا أبقاهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى هذه اللحظة في ليبيا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares