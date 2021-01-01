إنجلترا – أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة أن 5 من لاعبي فريقه أصيبوا بفيروس كورونا، ولن يشاركوا في مباراة تشيلسي ضمن الجولة الـ17 من “البريميرليغ” بعد غد الأحد.

وبسبب زيادة حالات الإصابة بالعدوى بين اللاعبين وأفراد الطاقم الفني في مانشستر سيتي اضطر النادي إلى التقدم بطلب إلى الدوري الممتاز لتأجيل مباراته على ملعب إيفرتون الاثنين الماضي كما أغلق النادي ملعب التدريب ضمن إجراءات احترازية.

وقال النادي الأسبوع الماضي إن المهاجم غابرييل خيسوس والمدافع كايل ووكر أصيبا بفيروس كورونا لكن غوارديولا رفض الكشف عن أسماء “اللاعبين الثلاثة البارزين الآخرين” الذين سيغيبون عن مباراة الأحد.

وقال غوارديولا للصحفيين “الدوري الممتاز لا يسمح لنا بالكشف عن الأسماء لكنكم ستعرفون غدا.

وأضاف: “كان لدينا ما يكفي من لاعبين لمواجهة إيفرتون وكنا نرغب في خوض المباراة لكن في يوم المباراة ومع ظهور المزيد من الحالات أبلغنا رابطة الدوري الممتاز وتحدثت شخصيا عبر الهاتف إلى (مدرب إيفرتون) كارلو أنشيلوتي لشرح الموقف.

وعاد السيتي إلى التدريبات أمس الأول بعد تطهير شامل لملعب التدريب.

المصدر: رويترز

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