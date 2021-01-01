ليبيا – قال الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية المحاضر في كلية حلف شمال الأطلسي “الناتو” في روما إيمانويل غونزاليس إن تركيا خلال الشهرين الأخيرين عملت على تغيير تكتيكاتها العسكرية بالكامل في ليبيا بعد الصفعة التي تلقتها من جانب قبائل ليبيا.

غونزاليس وفي تصريحات خص بها صحيفة “البيان” أمس الخميس نوّه إلى أن تركيا اتجهت لدعم القطع البحرية وتوسيع تدريبات ميليشياتها على طول الساحل الغربي الليبي كنقاط مهمتها الهجوم من البحر وتأمين طريق الإمداد وتصدير النفط بين ليبيا وتركيا.

وأضاف :” كما سعت تركيا براً لتكوين ميليشيات أكبر في مراكز متفرقة تمكنها من السيطرة على الهلال النفطي وضمن بقاء التوتر وعرقلة جميع الحلول السياسية ، وإفشال شرط تطهير البلاد من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية بتعزيز الفرق الإرهابية من حيث عدد الأفراد، ونوعية السلاح ونشرها في نقاط متفرقة بأعداد صغيرة متصلة ومتواصلة مع بعضها”.

الضابط السابق اختتم بالقول:” أن ذلك أمر مخيف ويحتاج تدخل دولي لحسمه والصمت عليه يجعل جميع مساعي الحل في مهب الريح”.

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