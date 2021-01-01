إنجلترا – أعلن الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد أنه سيقبل إيقافه 3 مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاستخدامه مصطلحا عنصريا برسالة عبر “إنستغرام” تم حذفها بسرعة.

وكان كافاني البالغ 33 عاما، رد على تهنئة من أحد أصدقائه على موقع “إنستغرام” بـ”غراسياس نغريتو”، (شكرا لك أيها الأسود الصغير) بعد الفوز بصعوبة على ساوثهامبتون 3-2 في الدوري المحلي في 29 نوفمبر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ثنائية ولعب تمريرة حاسمة.

وحذف كافاني الرسالة بسرعة، فيما سارع يونايتد للدفاع عن مهاجمه الجديد، معتبرا أن الكلمة لها دلالات مختلفة في أمريكا الجنوبية.

وبعد قرار الإيقاف الخميس كتب كافاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أقبل العقوبات التأديبية، مع العلم أنني أجنبي على تقاليد اللغة الإنجليزية، لكنني لا أشاطر وجهة النظر”.

وتابع: “أعتذر إذا أسأت إلى شخص ما بالتعبير عن عاطفتي تجاه صديق، لم يكن ذلك في نيتي على الإطلاق”.

وأبلغ كافاني حينها بأن هذه المصطلحات تعتبر مهينة في بريطانيا، ما دفعه إلى حذف ما كتبه قبل أن يتقدم لاحقا باعتذار قال فيه: “الرسالة التي كتبتها.. كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة”.

وأضاف في بيان أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحدا، مضيفا: “أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري وأنا حذفت الرسالة ما إن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق عن ذلك”.

لكن الاتحاد الإنجليزي اعتبر أنه انتهك اللوائح التي تحظر كل “سلوك غير لائق” على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الظروف المشددة التي أشار إليها “اللون أو العرق. أو إثنية شخص آخر”، فأوقفه ثلاث مباريات وغرمه 100 ألف جنيه إسترليني.

وبإيقافه، سيغيب كافاني عن مباريات يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الجمعة، نصف نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي والدور الثالث من الكأس ضد واتفورد.

المصدر: “أ ف ب”

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