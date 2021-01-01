روسيا – أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 27039 إصابة بفيروس كورونا و536 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 27747 إصابة و593 وفاة في الحصيلة اليومية السابقة.

بذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 3 ملايين و186336، منها 57555 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز، أن 25798 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى مليونين و580138، مع بقاء 548643 حالة نشطة.

ورصدت العاصمة موسكو 5907 إصابات و71 وفاة جديدة، إضافة إلى 6334 حالة شفاء، بينما شهدت بطرسبورغ 3746 إصابة و75 وفاة مع 3058 حالة تعاف، مما يشير إلى استقرار الوضع الوبائي في المدينتين.

المصدر: RT

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