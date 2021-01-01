كوريا ج – أكد لي ناك يون، زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إنه سيطلب من الرئيس مون جيه إن، منح العفو للرئيسين المحافظين السابقين المسجونين بتهم الفساد “في الوقت المناسب”.

وفي مقابلة مع وكالة “يونهاب”، شدد على أن الحزب يجب أن يلعب دورا نشطا في ذلك الأمر من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.

وقال لي: “بما أن هذا العام سيكون العام الأخير الذي يمكن أن يعمل فيه الرئيس مون بشكل فعال، فقد اعتقدت أنه يجب التعامل مع هذه القضية في الوقت المناسب”، مضيفا: “للمضي قدما، على الحزب أن يلعب دورا أكثر نشاطا”.

يذكر أن الرئيس السابق لي ميونغ-باك، الذي حكم البلاد من 2008 إلى 2013، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما بعد إدانته بالفساد، بينما تقضي خليفته بارك كون-هيه عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، بعد أن تم عزلها بسبب فضيحة فساد واسعة النطاق وسوء استغلال السلطة.

المصدر: “يونهاب”

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