إنجلترا – يزداد الاهتمام بفن إعداد الحلوى في أيام رأس السنة والميلاد، حين يشجع الطلب على العرض. ويجد كل واحد ما يناسب ذوقه وتصوراته عن العيد الحقيقي.

حيث يهتم الناس سواء كانوا في بيوتهم او في محلاتهم، بالتفنن بصناعة اجود انواع الحلويات من حيث الطعم واللون والشكل، والذي يتناسب مع نوع الاحتفالية او الميلاد، ولكل مناسبة لها خصوصية في صناعة الحلويات واصناف الكيك والشكولاته لها .

ونحن نستقبل حلول السنة الجديدة 2021، يقوم الناس في كافت انحاء العالم بالأستعداد لستقبالها ، وهم يصنعون الزينة وإعداد شجرة الميلاد وتزينها في منازلهم والساحات العامة ووضع الهدايا وقطع الشوكلاته عليها، وكذلك صناعة انواع الحلويات وأبتكار اشكالها بما يتناسب مع نوع الأحتفالية وطبيعتها.

وكالات

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