مصر – أعلنت وزارة الصحة المصرية امس أنها سجلت 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة مقارنة مع 1411 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الخميس هو 138062 حالة، بينها 112105 حالات تم شفاؤها و7631 حالة وفاة.

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء الخميس عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن “عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته”.

المصدر: RT

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