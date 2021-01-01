إنجلترا – أوضح جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اليوم الجمعة إن قرار رابطة “البريميرليغ” تأجيل مباراة فولهام في ضيافة فريقه بسبب تفشي كورونا في النادي المنتمي لغرب لندن، افتقر إلى الاحترافية.

واضطر فولهام إلى التقدم بطلب للدوري الممتاز لإعادة ترتيب موعد المباراة التي كانت مقررة أمس الأول بسبب ظهور العديد من الحالات الإيجابية واتخذت رابطة الدوري قرار التأجيل قبل ثلاث ساعات فقط من انطلاقها.

ولم يكن المدرب البرتغالي البالغ 57 عاما سعيدا بعدم معرفة قرار التأجيل حتى اللحظات الأخيرة ونشر تعليقا ساخرا على “إنستغرام” وصف فيه الدوري الممتاز بأنه “أفضل مسابقة في العالم” بينما كان فريقه ينتظر قرار الرابطة.

وقال مورينيو للصحفيين قبل مواجهة ضيفه ليدز يونايتد غدا السبت: “لا أرغب في الحديث كثيرا عن المباراة لكني شعرت أن طريقة التعامل افتقرت إلى الاحترافية”.

وأضاف: “جهزنا أنفسنا لتلك المباراة لكننا لم نلعب في النهاية مما أهدر أسبوعا من العمل والاستعدادات. يقول بعض الناس إن تأجيل المباراة يصب في مصلحتنا لكن أفضل شيء بالنسبة لي ولفريقي كان معرفة كل التفاصيل قبل هذا القرار”.

وكان توتنهام يتصدر الترتيب الشهر الماضي لكنه حصل على نقطة واحدة من ثلاث مباريات ليتراجع للمركز السابع، وتوقع مورينيو أن يتحسن أداء الفريق في الفترة المقبلة.

المصدر: رويترز

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