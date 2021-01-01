نتائج استفتاء RT لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020

نتائج استفتاء RT لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020

روسيا – منح قراء موقع RT، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بنسبة 28.5 %، متقدما على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني الذي حل في المركز الثاني بنسبة 21.1 %، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بنسبة 14.8 %.

اختر أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020! البولندي روبرت ليفانوفسكي (بايرن ميونخ) 5.8% (684)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 9.3% (1091)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 14.8% (1738)

المصري محمد صلاح (ليفربول) 28.5% (3357)

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) 7.4% (870)

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) 0.7% (80)

البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 1% (119)

النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) 0.5% (62)

الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد) 1.2% (142)

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 0.5% (54)

الألماني مانويل نوير (حارس مرمى بايرن ميونخ) 21.1% (2480)

البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) 2% (240)

لاعب آخر 7.2% (844) عدد المشاركين 11761

يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ9 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares