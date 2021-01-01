 نتائج استفتاء RT لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020 – صحيفة المرصد الليبية
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روسيا – منح قراء موقع RT، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بنسبة 28.5 %، متقدما على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني الذي حل في المركز الثاني بنسبة 21.1 %، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بنسبة 14.8 %.

اختر أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020!

تاريخ النشر: 09.12.2020 | 13:52 GMT

  • البولندي روبرت ليفانوفسكي (بايرن ميونخ)

    5.8% (684)

  • الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

    9.3% (1091)

  • البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

    14.8% (1738)

  • المصري محمد صلاح (ليفربول)

    28.5% (3357)

  • الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

    7.4% (870)

  • الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)

    0.7% (80)

  • البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)

    1% (119)

  • النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)

    0.5% (62)

  • الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)

    1.2% (142)

  • البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

    0.5% (54)

  • الألماني مانويل نوير (حارس مرمى بايرن ميونخ)

    21.1% (2480)

  • البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)

    2% (240)

  • لاعب آخر

    7.2% (844)
عدد المشاركين 11761

يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ9 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT

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