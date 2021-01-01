روسيا – منح قراء موقع RT، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020.
وجاء محمد صلاح في المركز الأول بنسبة 28.5 %، متقدما على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني الذي حل في المركز الثاني بنسبة 21.1 %، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بنسبة 14.8 %.
اختر أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020!
تاريخ النشر: 09.12.2020 | 13:52 GMT
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البولندي روبرت ليفانوفسكي (بايرن ميونخ)5.8% (684)
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الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)9.3% (1091)
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البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)14.8% (1738)
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المصري محمد صلاح (ليفربول)28.5% (3357)
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الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)7.4% (870)
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الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)0.7% (80)
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البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)1% (119)
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النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)0.5% (62)
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الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)1.2% (142)
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البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)0.5% (54)
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الألماني مانويل نوير (حارس مرمى بايرن ميونخ)21.1% (2480)
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البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)2% (240)
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لاعب آخر7.2% (844)
عدد المشاركين 11761
يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ9 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.
المصدر: RT