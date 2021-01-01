نتائج استفتاء RT لاختيار الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش

نتائج استفتاء RT لاختيار الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش

روسيا – أجرى موقع RT، استفتاء لاختيار الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي العربي، المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي والمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي.

وجاء محرز في المركز الأول بنسبة 51.6 % (26132 صوتا)، متقدما على صلاح الذي حصل على نسبة 33 % (16685 صوتا)، فيما جاء زياش في المركز الثالث بنسبة 15.4 % (7781 صوتا).

صلاح أم محرز أم زياش.. من الأفضل بين الثلاثي في العام 2020 المصري محمد صلاح 33% (16685)

الجزائري رياض محرز 51.6% (26132)

المغربي حكيم زياش 15.4% (7781) عدد المشاركين 50594

يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ7 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares